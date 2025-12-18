Мъж унищожи 215 надгробни плочи в София

Още по темата: Кокаин, пари и тетрадка с имена с отбелязани суми в Кюстендилско 18.12.2025 11:05

Той е задържан за срок до 72 часа

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи. Събраните до момента доказателства сочат, че на 10.12.2025 г. около 20,30 часа на Централни софийски гробища в гр. София, обвиняемият е унищожил и повредил противозаконно чужди движими вещи - 215 бр. надгробни плочи и урни, на стойност 100 000 лв., като от деянието са причинени значителни вреди.

По случая е водено досъдебно производство. Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.