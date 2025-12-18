Кокаин, пари и тетрадка с имена с отбелязани суми в Кюстендилско

При специализирана полицейска операция на 17 декември в Кюстендил и село Стенско служители на МВР извършиха проверки в имоти на 37-годишен мъж, при които бяха иззети различни незаконни вещества и предмети.

Сред иззетите са 40 боеприпаса, три пакета кокаин, сума от 6 455 евро, мобилен телефон и тетрадка с имена и отбелязани парични суми.

Случаят е докладван в прокуратурата, а лицето е задържано. По случая се провежда разследване за установяване на всички обстоятелства и евентуални съучастници.