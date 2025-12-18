Установиха самоличността на премазаната на АМ "Тракия" жена

Още по темата: Пешеходец е блъснат от няколко коли на магистрала Тракия, тялото е неузнаваемо 17.12.2025 21:04

Установена е самоличността на блъснатата снощи, 17 декември, жена. Тя бе пометена последователно от леки и тежкотоварни автомобили.

Става дума за жена на 79 години, родом от Асеновград.

"Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура Пазарджик", съобщи говорителят на Областната дирекция на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.

"Труд news" припомня, че сигналът за инцидента е получен малко преди 19.00 часа в сряда. Трагедията се разиграва в платното за Пловдив на 68-69-и километър на аутобана. Тялото е било в толкова тежко състояние, че до вчера криминалистите не можеха да разпознаят дори пола на жертвата.

Жената е вървяла по средата на платното - по линията на пътната маркировка, отделяща активната и скоростната лента.

"Състоянието на тялото е такова, че не можем да удостоверим самоличността и дори пола на починалото лице", заяви вчера Стоянов, говорител на полицията в града.