Мъж открадна кола и се заби в оградата на детска градина

Мъж от Царево открадна кола и се заби в оградата на градината, съобщиха то пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът станал на 8-ми януари. Около 04.45 ч. в Районно управление - Царево е получено съобщение за самокатастрофирал автомобил в оградата на детска градина "Ален мак" в морския град.

Установено е, че лекия автомобил "Опел Вектра", с бургаска регистрация, е отнет противозаконно от 23-годишен мъж от Царево, който минути по-късно самокатастрофирал.

Мъжът направил пълни самопризнания.

По случая е образувано бързо производство.