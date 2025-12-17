Пешеходец е блъснат от няколко коли на магистрала Тракия, тялото е неузнаваемо

Пешеходец е блъснат от няколко автомобила - леки и товарни - последователно на автомагистрала "Тракия" тази вечер. Това съобщи Мирослав Стоянов, говорител на ОДМВР-Пазарджик

Сигналът за инцидента е получен малко преди 19.00 часа. Той е станал в платното за Пловдив на 68-69-и километър на аутобана.

Озадачаващо в случая е, че човекът е вървял по средата на платното - по линията на пътната маркировка, отделяща активната и скоростната лента.

Състоянието на тялото е такова, че не можем да удостоверим самоличността и пола на починалото лице, каза Стоянов.

На място има екипи на полицията от Септември. Магистралата не е затворена, но движението се извършва само в една лента.

Води се разследване, ръководено от Окръжната прокуратура в Пазарджик.