Ужас в София: Отвлякоха мъж и източиха близо 100 000 лв. от сметката му

Петима души са задържани, един се издирва

Петима души са задържани във връзка с отвличане на мъж в София през юли тази година. На трима от тях са повдигнати обвинения за противозаконно лишаване от свобода, а на останалите – за самото отвличане. Една от задържаните, 27-годишна жена, е пусната под парична гаранция от 3000 лв. Четирима други остават в ареста за срок до 72 часа, а един човек се издирва.

Според разследващите, 42-годишният мъж е бил насилствено отведен от дома си на 1 юли. Двама от похитителите се представили за служители на МВР и го натоварили в автомобил с торба на главата. Жертвата е държана против волята си на три различни места: къща в с. Томпсън, апартамент в Перник и къща в София.

По време на задържането похитителите взели ключовете за дома на мъжа, портфейла му с банкови карти и телефона му с приложение за онлайн банкиране. Те са принудили жертвата да предостави достъп до сметките си, от които са изтеглени около 94 000 лв., преобразувани впоследствие в криптовалути.

Заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова уточни, че мотивът за похищението е неуредени финансови сметки между участниците.

„Не разследваме група, а обикновено съучастие“, добави тя. Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите за отвличане могат да получат от 7 до 15 години затвор, а тези за противозаконно лишаване от свобода – до 6 години.

Разследването показва и по-мащабни схеми - чрез специални разузнавателни средства е установено, че жертвата и похитителите са участвали в нелегален превод на бежанци през границата. Имало е и план за второ отвличане в Пловдив, като целта е била отмъкване на криптопортфейл с над 1 млн. долара.