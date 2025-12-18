Арест за мъж, пускал в ефир съобщение, имитиращо системата BG-ALERT

В ефира отправял и ислямски религиозен призив за молитва

Варненец на 49 години е задържан при съвместна акция на служители от отдел "Икономическа полиция" и Комисията за регулиране на съобщенията. В продължение на 3 месеца мъжът излъчвал в ефир заблуждаващо съобщение за опасност от радиоактивно замърсяване, имитиращо оповестяване от Националната система за ранно предупреждение, като използвал честота 430 Мhz.

В същия период многократно разпространявал и ислямски религиозен призив за молитва. При задържането му са открити и иззети пет радиостанции, два мобилни телефона, лаптоп, USB памети.

Деянието се характеризира с голяма доза дързост и цинизъм, по случая е образувано досъдебно производство, а разследването тече под надзора на Варненската районна прокуратура, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна. Оттам уточниха, че арестуваният до момента не е бил криминално проявен, но е установено, че нееднократно е отправял заплахи за живота и здравето на друг мъж и семейството му.