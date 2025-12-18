Вандал наряза гумите на близо 30 автомобила в столичен квартал

Десетки автомобили осъмнаха с нарязани гуми в столичния кв. "Гоце Делчев". Според потърпевши става дума за между 20 и 30 коли.

Случаят е от малките часове на събота, 14 декември. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как мъж обикаля около паркирани автомобили с остър предмет в ръка. Посяга към една от гумите на кола, а после продължава по пътя си.

"На записите се вижда как този човек върви спокойно из квартала. Минава, реже гума и продължава. Не подбира коли. Не е междусъседска война за паркиране. Обиколил е целия квартал, минал е и през „Стрелбище“, без да подбира. Това е едно от най-осветените места в квартала, камерите са отсреща – нищо от това не го е притеснило. Просто минава и реже спокойно гуми", заяви един от потърпевшите - Никола.

Велик, който също е потърпевш от набезите, подчерта, че мъжът е обиколил няколко улици и е срязал гумите на автомобили, без да подбира. "При мен е задна дясна гума. Оправихме я, но това е неудобство, загуба на време и пари", разказа мъжът пред Nova.

Никола заяви, че първоначално, след като установили щетите, не се обадили в полицията. "Опитах се да намеря телефона на кварталния, за да му кажа, че евентуално имам достъп до камери. Отидох в приемната, където ми казаха, че още не са чували за такъв случай. Това много ме учуди. След това разбрах от човек, който отговаря за сградата, че полицаи са идвали, но не са успели да отключат компютъра със записите и са си тръгнали", обясни той.

След разговори със сервизната фирма рестартирали сървъра, свалили записите и Никола лично ги занесъл в Четвърто районно управление.

"Обясниха, че има поне 30 жалби от този конкретен случай. Взеха флашката и това беше", заяви той.