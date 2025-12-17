Директорът Биг Брадър виждал и на телефона децата в тоалетните (Обзор)

Александър Евтимов обвинен за използване на скрити камери и създаване на порно съдържание

Не изключват да има и съучастник

72 часа арест за шефа на 138-о училище в София

Арест за 72 часа наложи прокуратурата на Александър Евтимов, директор на 138-о Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) “Проф. Васил Златарски” в София. До момента са открити множество доказателства, че е поставил 11 тайни камери в тоалетните и че само той е имал връзка с тях и можел да наблюдава и записва учениците и ученичките от началния до гимназиалния курс.

Както писа “Труд news”, 35-годишният Евтимов бе задържан във вторник вечерта в Първо районно управление на полицията, което се намира съвсем близо до 138-о училище. Сигналът за школския Биг Брадър бил подаден от лелята на ученичка. Веднага бил пратен на проверка олицейски екип, в който били включени и експерти от Дирекция “Киберсигурност” на ГДБОП.

Те извършили огледи и претърсвания както по тоалетните в училището, така и на директорския кабинет и в дома на Евтимов. Криминалистите установили, че камерите са монтирани и замаскирани в съществувалите и преди охранителни датчици за движение, които реагират и при пожар. Установени били и трасета, по които картината от всяка камера стигала до компютъра на директора. Нещо повече - той имал мобилно приложение, чрез което можел да гледа излъчванията онлайн в реално време и на записи. В дома му са намарени 11 флашки със записи, три компютъра и два лаптопа, чието съдържание тепърва ще бъде изследвано.

35-годишният училищен директор Александър Евтимов остава в ареста за 72 часа.

Всичко това ясно показвало, че в случая има нещо много по-гнусно от обикновената директорска глупост, която се среща в българските училища.

Срещу Евтимов са повдигнати две обвинения. Първото е, че е използвал без разрешение специални технически средства, предназначени за негласно събиране на информация - камери за видеонаблюдение, като деянието е извършено от длъжностно лице във връзка със службата му. А второто е за това, че чрез тези технически средства е създал порнографски материали, за което са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст. За случая е сезирана Комисията за защита на личните данни, тъй като става дума за тежко нарушение на закона. В съда ще бъде внесено искане за постоянна мярка “задържане под стража” на обвиняемия, съобщи говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Нииколаев.

Камерите били скрити в датчиците за движение и пожар на охранителната система в училището.

Евтимов отказва да да дава каквито и да е обяснения. “Той дори не говори за защитната теза, че камерите са сложени заради сигнали за непристойни прояви на деца в тоалетните, каквато ние предполагаме”, каза шефът на СДВР старши комисар Любомир Николов. Той добави, че не се знае кога точно са монтирани камерите, но при обиските са открити фактури от октомври тази година, от които става ясно, че Евтимов ги е платил с лични пари. От около месец в училището започнало да се говори, че има камери в тоалетните. Една от учителките решила да провери дали има Биг Брадър и дали директорът участва в него. Тя била класна и знаела, че едно от “нейните” момчета е счупило вратата на училищна тоалетна. Отишла и попитала Евтимов дали може да се провери кой е вандалът и по-късно той є показал клип на момчето, което чупи вратата. Не класната обаче съобщила на полицията за заниманията на шефа си.

Полицията работи по версията, че Евтимов е имал съучастник, който е монтирал или му е помагал за монтирането на камерите. Засега не е 100% сигурно дали видеосъдържанието е правено с перверзна цел - това ще се установи, когато бъдат изгледани множеството иззети записи. Освен това някои от записите са изтрите и не е ясно дали могат да бъдат възстановени.

138-о СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски” е от елитните столични училища, в него наред с английски и испански се изучават и източни езици - японски, китайски и корейски. Евтимов е директор от началото на миналата година, когато печели конкурс. Бил е изпълняващ длъжността директор и на училището в Костинброд. Тази пролет е имало проверка на Регионалното управление по образование заради проблеми между директора и учителите и за причините, поради които са напуснали две от най-добрите преподавателки по китайски език. Дадени били предписания, които ръководството на училището изпълнило. Досега сигнали или намеци за някави сексуални отклонения на Евтимов в практиката му като учител не е имало.

Омбудсманът Велислава Делчева:

Грубо се нарушават основни права на децата

“Министерство на образованието и науката в рамките на своите правомощия да предприеме всички необходими действия за изясняване на случая, както и за недопускане на подобни тежки посегателства и за гарантиране на училищна среда, в която правата, достойнството и благополучието на децата са реално защитени и поставени в центъра на образователната политика”. Това заяви омбудсманът на Велислава Делчева в писмо до образователния министър Красимир Вълчев.

Според обществения защитник, при доказване на подобни действия би било налице изключително тежко и недопустимо посегателство върху основни права на децата. Подобна практика би представлявала грубо нарушение на правото на лична неприкосновеност, на човешкото достойнство и на защитата на интимната сфера на детето, ценности, които са фундамент както за българската правна система, така и за международните стандарти за закрила на детето.

В писмото на омбудсмана се посочва, че макар темата за насилието между деца и за сигурността в училищната среда да е във фокуса на обществения и институционалния дебат, настоящият случай показва опасен риск от изместване на границите - от търсене на сигурност към практики на контрол и наблюдение, които могат да доведат до сериозно накърняване на личността и психическата неприкосновеност на децата.

Кметът на София Васил Терзиев:

Недопустимо посегателство върху достойнството на деца

Случаят в 138. СУ е дълбоко тревожен и напълно недопустим. Става дума за тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца. Разбирам напълно тревогата, гнева и въпросите на родителите.

Столична община ще съдейства изцяло на МВР и прокуратурата за пълното изясняване на всички факти и за търсене на наказателна отговорност. Няма да има толерантност към подобни действия. Призовавам компетентните органи да проведат разследването в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси.

Камери в санитарни помещения са абсолютно недопустими и представляват тежко нарушение на закона и на елементарни морални норми. Камери не могат да бъдат поставяни в помещения, където има очакване за поверителност, като тоалетни, помещения за лична хигиена и сън. Това е категорично посочено в практиката на КЗЛД по казуси за видеонаблюдение в училищата. Общинската система за видеонаблюдение обхваща всички общински училища в София, но тя е за външни и общи външни пространства.

За да повишим прозрачността и превенцията, Столична община ще въведе уведомителен режим, при който директорите на образователните институции ще предоставят информация за всички поставени системи за видеонаблюдение - включително местоположението на камерите и фирмите, които ги поддържат.

Столична община няма правомощия да поставя или управлява вътрешни камери в училищни сгради.