Малолетни хулигани от циганската махала в Бургас мазали с фекалии партиен клуб

Деца от циганската махала в Бургас са направили пълни самопризнания за хулиганските си прояви в квартала, като едно от провиненията им е, че намазали с фекалии на прозорците на клуба на политическа партия. Малолетните тормозили и съседите си, като хвърляли бомбички и и камъни по къщите им.

Пет малолетни бургазлии, всички от кв. "Победа", са установени от служители на участък "Победа" към Първо Районно управление - Бургас, като извършители на нарушения на обществения ред и хулигански прояви на територията на квартала, осъществени през декември месец, изразяващи се в тропане по вратите на чужди домове, хвърляне на бомбички и камъни по прозорци и врати на съседи и намазване с фекалии на прозорците на клуба на политическа партия "ДПС", разположен в кв. "Победа", съобщи говорителят на ОДМВР-Бургас Цветелина Рандева.

По случаите са образувани преписки, а малолетните са разпитани в присъствието на родителите им. Направили са пълни самопризнания, като са описали механизма и начина на извършване на деянията. На родителите са съставени протоколи за полицейско предупреждение, уточняват от полицията.