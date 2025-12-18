"Аз Пилето не лежах, теб ли ще лежа": Шофьор засече и преби друг водач в София

Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу мъж за нанесена телесна повреда и закана за убийство.

На 25 юли 2024 г. на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в София обвиненият, с инициали, Л.П. спрял в средата на кръстовището пред управлявания от пострадалия автомобил, слязъл от колата си и започнал безпричинно да нанася удари с юмруци в областта на главата на пострадалия. Л.П. продължил действията си въпреки намесата на трето лице. Вследствие на това му нанесъл лека телесна повреда, изразяваща се в оток на носа, разкъсване, отток и кръвонасядане по лигавицата на горната устна, оток на долната устна и охлузвания в областта на лявата гърда, съобщиха от прокуратурата.

Побойникът се е заканил на потърпевшия с убийство, като му казал: „Абе аз Пилето не лежах, теб ли ще лежа, недосегаем съм. Ще те убия и няма да те лежа.“

По случая е водено досъдебно производство за престъпления по чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.1 от НК и по чл.144, ал.3, т.1 вр. ал.1 от НК. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели. Предстои делото срещу Л.П. да започне в Софийски районен съд.