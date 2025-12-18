Сърбин откраднал 10 500 лева от склад в Стара Загора влиза в затвора

Районният съд в Стара Загора наложи ефективна присъда от 20 месеца затвор на 56-годишен сръбски гражданин за извършена кражба в условията на опасен рецидив. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. Той ще търпи наложеното наказание при първоначален „строг“ режим.

С постановена присъда подсъдимият е признат за виновен в това, че на 7 май т.г. е отнел сумата от 10 500 лева, собственост на търговско дружество.

Сръбският гражданин влязъл в складовото помещение на магазин, където била оставена дамска раница с намиращия се в нея оборот. Подсъдимият скрил парите по джобовете си, след което напуснал магазина. От записа на камерите е установено, че именно той е извършител на кражбата. Сигнал за инцидента беше подаден от 56-годишна жена, стопанисваща обекта. Пред униформените тя обяснила, че непознат мъж влязъл в магазина и докато тя била ангажирана с друг клиент, мъжът отишъл в складово помещение и излязъл без да носи вещи. По-късно жената установила, че от раница, оставена в склада, липсва плик с пари.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване.