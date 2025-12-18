Ученици показват още снимки на скрити камери в тоалетните в 138-о училище

Нови сигнали за нередности и нарушения с видеонаблюдението и учителския колектив в 138-о училище. Директорът на учебното заведение е уволнен и остава в ареста за 72 часа заради поставените скрити камери в училищните тоалетни.

Снимка е направена още преди месец от ученик от 138-о училище. Вижда се една от скритите камери, маскирана като датчик за движение, точно над писоарите в мъжката тоалетна, съобщи БТВ.

Според Виктория Павлова, която е майка на ученик в училището, записи от камерите са гледани и от учители.

„За мен, откакто този директор е в училището, той събира колектив, който да го подкрепя. Откакто той е директор са напуснали може би над 30-40 учители. Има голямо текучество. Това, че педагогическият съвет и гилдия го подкрепя, не е изненада“, казва Виктория.

Задържаният директор Александър Евтимов е работил като заместник-директор в столичното 133-о училище от 2020 до 2022 година.

След това като директор в средно училище „Д-р Петър Берон“ в Костинброд. Назначен за ръководство в 138-о училище през миналата година.

По информация на телевизията, на предишните му работни места не е имало подобни проблеми.

„Общината е собственик на сградата, но по закон директорът има оперативна самостоятелност в рамките на училището, имаме наблюдение от външната страна. Вътре камерите са поставени от директора, от МОН, но никой няма право да поставя камери там в тоалетните“, обясни Десислава Желязкова, директор на дирекция „Образование“ в Столичната община.

Предстои утре да бъде гледана мярката за неотклонение на обвинения директор.