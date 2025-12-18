Съдът решава за ареста на директора на 138-о училище

Още по темата: Ученици показват още снимки на скрити камери в тоалетните в 138-о училище 18.12.2025 18:30

Александър Евтимов нагло лъже, че не знаел за камерите в тоалетните

Разпитват деца, които са имали близък контакт с педагога

Директорът, задържан заради 11 скрити камери в тоалетните на столичното 138-о училище, ще бъде доведен утре под конвой в Софийския районен съд. Той е зад решетките за 72 часа и магистратите трябва да решат дали приемат прокурорското искане за постоянен арест, или ще му определят по-лека мярка за неотклонение.

Както писа “Труд news”, 35-годишният школски ръководител бе закопачан с белезници във вторник, след като полицаи установиха, че снимащите устройства, монтирани в датчиците за движение и пожар, са свързани и предават картина на неговия компютър и мобилен телефон. Срещу Александър Евтимов бяха повдигнати обвинения, че като длъжностно лице тайно е използвал устройства за събиране на лична информация и за създаване на порнографски материали с деца.

В сряда вечерта Евтимов изненадващо дойде само с адвоката си в Софийския районен съд, където имаше насрочено заседание по негова жалба срещу 24-часовия полицейски арест. Заседание обаче нямаше, защото жалбата бе оттеглена. Но директорът нагло заяви пред съдебните репортери, че не той е слагал скритите камери в тоалетните, че те били там още преди да поеме поста в началото на 2024 г. и че е научил за тях преди 2 дни.

От полицията обаче и вчера го опровергаха, тъй като при обиските са намерили фактурите за камерите. Документите са от октомври тази година, издадени са на негово име и той е платил със свои, а не със служебни пари. Не се знае само дали Евтимов е монтирал камерите сам, или е имал съучастник.

Вчера от МОН съобщиха, че Евтимов е освободен от директорския пост. Психолози и полицейски инспектори от Детска педагогическа стая са започнали беседи с деца, които са имали близки контакти с него. Продължава и анализа на записите на иззетите при претърсванията флашки и компютри.