Отвличат мароканец с чувал на главата, източват му банковите сметки (Обзор)

Арест за двама българи и двама сирийци, издирват трети сириец

Чужденците имали сметки за уреждане

Мароканец, който живеел в Нови Искър, е бил отвлечен и държан няколко дни в плен с чувал на главата, докато похитителите му изтеглят 94 000 лв. от банковите му сметки.

Случаят е от 3 юли тази година, но вчера е разкрит от столични кричминалисти. В ареста са общо четирима души - двама българи и двама сирийци. Трети сириец е обявен за издирване, а шестият участник - мароканка, остава на свобода срещу 3000 лв. гаранция.

42-годишният чужденец имал статут на постоянно пребиваващ в България. Когато го освободили след 3 денонощия плен, той се оплакал на телефон 112. Разказал, че е бил нападнат и изведен насила от дома му от трима от групата. Сложили му чувал на главата и го качили в автомобил. Водили го на три различни места, като по-късно било установено, че това са къща в София, апартамент в Перник и вила в софийското село Томпсън.

Още при залавянето му похитителите взели портфейла му с банковите карти, както и мобилния му телефон, на който е имал инсталирано приложение за онлайн банкиране. Изтезавали го, докато каже паролите и пин кодовете и изтеглили всичките му пари. Според криминалисти в момента тези пари били обърнати в криптовалути.

Причината за отвличането, тормоза и обира били неуредени сметки между чужденците. Това е втори тежък случай на саморазправа с мароканци у нас. Миналата година мъж мигранти от Мароко и жена бяха отвлечени от бежанския лагер Харманли и държани в плен от братя сирийци. Те изнасливали жената и искали откуп от близките на жертвите в родината им. Срещу сирийските насилници се води дело в Хасково.