Задържаха над 120 000 контрабандни цигари на ГКПП „Лесово“

Митнически служители на ГКПП „Лесово“ задържаха голямо количество контрабандни цигари, укрити в товарни автомобили, пътуващи от Турция към държави от Европейския съюз, съобщиха от Агенция „Митници“.

При проверка на 3 ноември е спрян камион с чужда регистрация, управляван от турски гражданин. Водачът е представил документи, според които превозвал групажна стока от Турция за Нидерландия. При съвместна проверка на митническите и граничните служители в товара са открити 100 800 къса (5040 кутии) недекларирани цигари от различни марки, всички с турски акцизен бандерол.

В друг случай, в края на октомври, при щателна инспекция на камион, пътуващ от Турция за Белгия и превозващ алуминиеви профили, служителите откриват 21 400 къса (1070 кутии) контрабандни цигари, скрити между декларираните стоки.

Нелегалните тютюневи изделия са иззети, а на двамата водачи – турски граждани – са съставени актове за административни нарушения по Закона за митниците.

От началото на годината митническите служители на „Лесово“ са задържали над 3,5 милиона къса контрабандни цигари и близо 400 кг тютюн за пушене и наргиле. В повечето случаи цигарите са били укрити между легално декларирани стоки в камиони, пътуващи към страни от Западна Европа, където цените на тютюневите изделия са значително по-високи.