Шофьор на училищен автобус почина зад волана в Златоград

Тежък инцидент е станал днес около 10:40 ч. в Златоград – шофьор на училищен автобус е починал от масивен инфаркт, докато управлявал превозното средство. Това съобщи кметът на Неделино Боян Кехайов.

66-годишният мъж от село Върлино, дългогодишен служител на общината, преминал технически преглед в Златоград и малко след това му прилошало по време на движение. Въпреки внезапното неразположение, той успял да спре и да изгаси автобуса, предотвратявайки по-голяма трагедия.

В автобуса не е имало пътници. Полицаи открили водача в безсъзнание, а пристигналият екип на "Спешна помощ" само констатирал смъртта му.

„Бил е с крак на спирачката, направил е всичко възможно, за да няма пострадали“, заяви кметът Кехайов, изразявайки съболезнования на близките.

Жителите на село Върлино са потресени от загубата. Починалият е бил уважаван човек в общността – ежедневно превозвал децата до училище и помагал на възрастните, купувайки им храна и лекарства.

Тялото му е транспортирано в родното му село с траурен автомобил на Община Неделино.