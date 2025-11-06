Пребиха до смърт жена край училище в София

41-годишна жена е починала след нанесен побой в София. Тежкото престъпление е извършено във вторник на строителен обект зад 43. ОУ „Христо Смирненски“ в столицата, съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.

Извършителят е охранител на строежа. Той е нападнал жената и ѝ е нанесъл удари, довели до вътрешни кръвоизливи и смърт. По данни на СДВР, мъжът е задържан.

По първоначална информация охранителят отричал да има участие в престъплението, но по-късно бил подложен на полиграфски тест, който доказал вината му.

Жертвата е от София и е била обявена за издирване преди откриването ѝ. Разследването продължава под надзора на прокуратурата, която работи по версия за умишлено причиняване на смърт.