Микробус помете майка с бебе на пешеходна пътека

Автор: Труд онлайн
Шофьор на микробус, нарушил правилата за движение по пътищата, блъсна правилно движеща се жена, бутаща бебешка количка на пешеходна пътека в Костинброд.
Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотици –резултатите са отрицателни.
Бебето е транспортирано в болница с дребни хематоми по главата, като след преглед и оказана медицинска помощ е освободено за домашно лечение.
По случая се води разследване.
Инцидентът е станал около 14.55 часа на 5 ноември на ул. „Ломско шосе“ в града.