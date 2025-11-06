Микробус помете майка с бебе на пешеходна пътека

Шофьор на микробус, нарушил правилата за движение по пътищата, блъсна правилно движеща се жена, бутаща бебешка количка на пешеходна пътека в Костинброд.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотици –резултатите са отрицателни.

Бебето е транспортирано в болница с дребни хематоми по главата, като след преглед и оказана медицинска помощ е освободено за домашно лечение.

По случая се води разследване.

Инцидентът е станал около 14.55 часа на 5 ноември на ул. „Ломско шосе“ в града.