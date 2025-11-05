Българин арестуван при залавяне на над 3 тона кокаин в Нидерландия

Конфискуваната дрога се оценява на 250 млн. евро

Сигналът бил от чужбина

Нидерландските власти конфискуваха 3300 кг кокаин в склад в Стандаарбуйтен, община Мурдейк, арестувайки осем мъже от пет различни държави, сред които и България. Според местните медии това е една от най-големите акции срещу наркотици в последните години в Северна Брабант. Кокаинът се оценява на около 250 милиона евро.

Сред заподозрените са трима мъже от град Бреда на възраст 21, 22 и 35 години, 30-годишен мъж от Колумбия, 38-годишен мъж от Англия, 41-годишен мъж от Мароко; 50-годишен мъж от България, както и 47-годишен мъж от Росендал.

Допълнителни претърсвания бяха проведени на три места в Бреда и едно в Росендал. Официални лица заявиха, че операцията е била провокирана от информация от чужбина, пише местно издание.

“Производството и трафикът на наркотици са тясно свързани с убийства, насилие, заплахи, корупция, изпиране на пари и преплитане на престъпни мрежи с легитимното общество. Ето защо е от решаващо значение да се предприемат строги мерки срещу престъпните мрежи, замесени в вноса, производството и търговията с наркотици”, посочиха властите.

Освен кокаина полицията конфискува огнестрелно оръжие и няколко автомобила от склада в Стандаарбуйтен. Селото, в което живеят 2230 души, се намира на около 20 км северно от белгийската граница, на около 45 км от пристанището в Ротердам и на 85 км от пристанището във Флисинген.

Първото изслушване на всички арестувани е насрочено за днес, когато разследващият магистрат може да ги задържи в ареста за срок до 14 дни, преди да бъдат представени пред окръжния съд. И осемте мъже са задържани под строг арест и имат право да комуникират само с адвокатите си.

Полицията описа конфискацията като значителен удар по престъпните мрежи в региона.