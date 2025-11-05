ВАС отмени текст за прилежащите площи, не бил одобрен от всички

Върховният административен съд отмени текст от Наредба № 6 от 18 септември 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от съда.

Отмененият текст казва, че предоставянето на определената прилежаща площ и начинът и контролът по поддържането и използването й от съответната етажна собственост се извършват при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет.

Наредбата е издадена на основание от Закон за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, съгласно който в случаите по ал.1 прилежащата площ се определя от кмета на общината по негова инициатива или по искане на заинтересованите лица по ред, определен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Върховните магистрати приемат, че не е спазена процедурата, разписана в Закона за нормативните актове /ЗНА/, според която съставителят на проекта има изричното задължение да го публикува на интернет страницата на дадената институция заедно с мотивите.

Необходимо е също заинтересуваните лица да имат най-малко 14 дни за предложения и становища по проекта. Законът придава изключително значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани преди внасянето му за обсъждане и приемане от компетентния орган, за да се гарантират принципите на обоснованост, стабилност откритост и съгласуваност.

МРРБ не разполага с пълната преписка, а като издател на акта има задължението да образува досие на проекта, в което да се отразява хода на изготвянето му. Срокът на съхранението на това досие е двадесет години /чл.46 ал.1 от Закона за националния архивен фонд/.

Настоящият съдебен състав приема още, че обжалваната разпоредба от Наредбата не съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Наредбата има за задача да уреди единствено реда за определяне на прилежащата площ от кмета на съответната общината по негова инициатива или по искане на заинтересовани лица.

Решението по административно дело подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок.