Младеж опита да продаде торба със старинни монети на колекционер

Разследват дали не е муле на иманяр

18-годишен младеж от Бургас опита да продаде на колекционер торба със старинни монети. Той определил среща на купувача в ж.к. „Меден рудник“, където живее, по обяд във вторник, и зачакал. Колекционерът искал първо да види монетите, а после да плати.

Вместо него обаче на срещата пристигнали две патрулни коли с полицаи и „добрата сделка“ не се осъществила. Ченгетата иззели торбата с монети в различна форма, които по предварителна преценка покривали изискванията за културно-исторически ценности.

Пред тях младежът, който е с богато досие за кражби и дребни престъпления, обяснил, че намерил торбата с монетите на пътя и възнамерявал да ги продаде, като изобщо не знаел, че имат някаква историческа стойност.

Случаят се разследва. Много вероятно е Юлиян — както е името на момчето — да върши работата на закоравял иманяр, който го е пратил да пласира монетите.