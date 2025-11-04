Осъдиха рецидивист и жена за убийство на бившия й приятел в Гоце Делчев

Виктория измила и скрила ножа

Общо 26 г. затвор за извършител и помагачка

Петчленен състав на Окръжен съд - Благоевград осъди 39-годишния Николай Станев на 20 години затвор, които ще излежи при първоначален строг режим. За съучастие е осъдена и приятелката на Станев- 23-годишната Виктория Аратинова на 6 години лишаване от свобода.

Съдът призна за виновен Станев, че като извършител и в съучастие с Аратинова, която му била помагач, умишлено е умъртвил Васил Василев, на 41 години от град Гоце Делчев. Това е станало с нанасяне с нож на прободно-порезно нараняване, като престъплението е извършено при условията на опасен рецидив. Станев е бил осъждан три пъти преди това за различни престъпления.

Виктория и Николай живеели при мъжа в Божурище, но се разделили и тя се върнала в град Гоце Делчев. Николай пристигнал да я уговаря да си оправят отношенията, а тя му се оплакала от Васил, който също й бил приятел и започнал да я преследва, когато разбрал за раздялата.

Николай решил да накаже съперника, а Виктория им уредила среща на 2 август 2023 г. около 1,50 ч сутринта. Когато Васил дошъл, Николай го убил с няколко удара с нож във врата. Виктория измила ножа и го скрила, но полицията бързо влязла в дирите на двамата и те били арестувани.