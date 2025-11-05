Челен сблъсък край Бургас, 62-годишен мъж загина

62-годишен мъж от Бургас е загинал след тежка катастрофа в района на каменната кариера в кв. „Горно Езерово“, съобщиха за „Фокус“ от полицията.

Инцидентът е станал вчера по обяд, когато шофьорът на лек автомобил предприел изпреварване и се ударил челно в насрещно движещ се камион, управляван от 60-годишен бургазлия.

От силния удар и двете превозни средства излезли извън пътя. Пострадалият водач бил транспортиран с линейка до УМБАЛ – Бургас, където въпреки усилията на лекарите починал от получените наранявания.

Причините за катастрофата се изясняват.