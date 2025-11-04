Шампион по канадска борба нападна тол инспектор

Георги от Банско нямал винетка

Инспектор от Националното тол управление е пострадал при инцидент с известния състезател по канадска борба Георги Цветков от Банско. Случката се е разиграла в района на “Предела”.

Екип на ТОЛ от Благоевград засякъл в района на “Предела” автомобил “Ауди” без винетка, но не успял да го спре. Служителите подали сигнал на телефон 112 и аудито било спряно от полицаи при Симитли. Тол инспекторите пристигнали да съставят акт на водача Георги Цветков, известен като световен шампион по канадска борба.

Докато единият инспектор пишел акта, Цветков сграбчил ръката му и я стиснал така, както само той умее. По-късно при преглед се оказало, че ръката на служителя е изкълчена и му е поставена шина. Но Цветков не се спрял дотук, а заплашил инспекторите във фейсбук и случаят бил докладван на прокуратурата.