Жестоко убийство във Варна: Намериха 42-годишен мъж удушен в дома му

Осъждан за грабеж и кражба мъж на 41 години с 15 криминални регистрации е задържан за 72 часа и привлечен към наказателна отговорност за учишленото убийство на негов приятел.

Досъдебното производство било образувано след подаден на 2 ноември сигнал, съобщиха на брифинг окръжният прокурор Красимир Конов и директорът на ОДМВР старши комисар Красен Торимацов.

Тялото на жертвата – 42-годишен мъж, било намерено в дома му в кв. „Владислав Варненчик“. Аутопсията установила, че е бил удушен.

В хода на разследването станало ясно, че престъплението е било извършено два дни по-рано – в нощта на 31 октомври срещу 1 ноември, след битов скандал между двамата приятели. Поводът за него тепърва ще се установява.

Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за задържане под стража на обвиняемия.