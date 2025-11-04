Пиян, убил пешеходец, цял живот карал без книжка

Ще лежи 8 години

Апелативният съд в Бургас потвърди наказанието на Сашо Йорданов от средецкото село Дебелт, който преди три години, с БМВ-то си, прегази пешеходеца Иван Куртов, на 66 г.

Сашо бил зад волана мъртво пиян – с 1,85 промила алкохол в кръвта и след инцидента преспокойно се прибрал у дома. На всичко отгоре, той никога не е имал книжка, санкциониран е многократно за нарушения на Закона за движения по пътищата, но въпреки това не е спирал да кара, коментираха в съда.

В деня на катастрофата, се връщал от сватба. В автомобила му пътували общо 6 човека, включително и малко дете. На ул. “Цвятко Радойнов” помел пешеходеца Иван Куртов, който по - късно издъхнал в болницата от политравматизъм.

Въззивните магистрати потвърдиха присъдата на Йорданов от 12 години, която заради пълното признаване на вината му, е намалена с 1/3 и му е наложено общо наказание от 8 години.