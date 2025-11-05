Рецидивист задигна кола и я предаде на вторични суровини

Рецидивист от варненското с. Каменар е задържан за необичайна кражба. Преди дни той задигнал кола, която била качена на платформа, за да бъде предадена за скрап.

33-годишният мъж успял да свали автомобила и да го откара в пункт за вторични суровини, но малко след това бил разкрит и арестуван.

Срещу него е образувано досъдебно производство, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна.

Такова се води и срещу друг осъждан и криминално проявен жител на с. Вокил, който откраднал 4 джанти, 3 автомобилни гуми, професионални барабани, 2 врати и електрически скутер.

След като собственикът на вещите подал сигнал, 36-годишният извършител бил заловен само след един час, а плячката му била върната на потърпевшия.