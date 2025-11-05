Жестоко нападение над медик в Криводол, със счупен нос е

Нападателят, криминално проявен и осъждан, е задържан

Медик от Спешния център в Криводол беше жестоко нападнат от близки на пациент. Фелдшерът Валентин Йотов е с наранявания по главата и лицето. Нападателят, криминално проявен и осъждан, е задържан, а прокуратурата е образувала бързо производство.

„Отидохме на адреса, прегледах пациента и му обясних, че е с грип. Направих му инжекция и си тръгнахме. След това близките му се обадиха отново и се върнахме на адрес. Казах му да тръгне с нас, щом не се чувства добре. Жена му искаше да се качи в линейката, но й казах, че е забранено. Мъжът не беше толкова зле. В този момент дойде брат му и ме удари два пъти. Счупи ми носа. 20 секунди не знаех къде се намирам“, обясни пострадалият пред NOVA.

Той добави, че вече си е извадил медицинско и ще съди нападателя.

Колеги на фелдшера разказаха, че вербалната агресия срещу медици е ежедневие, а понякога се стига и до физическа саморазправа. Медиците посочват още, че в града липсва полицейско районно и няма към кого да се обърнат за помощ.