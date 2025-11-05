Срещу 5000 лв. гаранция: Съдът пусна Филип Маркулиев, който пиян помля 6 автомобила

Бившият началник на "Автомагистрали" заяви, че се срамува от постъпката си

Софийския районен съд пусна Филип Маркулиев срещу парична гаранция от 5000 лева. Той блъсна 6 коли на столичния булевард „Витоша“. Съдът не уважи искането на прокуратурата бившият член на съвета на директорите на държавното дружество „Автомагистрали“ да остане за постоянно в ареста.

Според държавното обвинение от събраните доказателства и свидетелските разпити, Маркулиев се е движил с над максимално разрешената скорост и има опасност да се укрие или да избърши ново престъпление.

Адвокатът на Маркулиев не се съгласи с твърденията на прокуратурата. Според него двете престъпления, по които Маркулиев е обвиняем, не са тежки, нито умишлени.

По думите на неговия защитник няма и опасност клиентът му да извърши ново престъпление или да се укрие.

Бившият шеф в „Автомагистрали“ поиска от съда по-лека мярка, за да може да продължи да управлява фирмата си и да не бъде финансово унищожен.

„Много съжалявам за случилото се, срамувам се, не е имало умисъл, а лошо стечение на обстоятелствата. Ясно е, че това повече няма да се повтори“, каза Маркулиев.

Такава бе гледката, след като Маркулиев се заби с висока скорост в паркирани автомобили.