Пияният, помлял 6 коли на бул. "Витоша", се оказа бивш шеф на "Автомагистрали"

Шофьорът, който помете шест паркирани автомобила в центъра на София, е бивш шеф в държавната „Автомагистрали“. Неговото име е Филип Маркулиев. Направената след мелето проба за алкохол е положителна - той се качил да шофира с 1,7 промила алкохол в кръвта.

"Труд news" припомня, че инцидентът се случи в късните часове на 2 ноември и създаде невиждана суматоха в центъра на София. По чудо се размина и без жертви. Свидетели разказаха, че след като изпотрошил паркираните коли, водачът се държал нагло, арогантно, а накрая дори се смеел на притеснените граждани.

В близкото минало името на Филип Маркулиев се свързва членството му в Съвета на директорите на компанията „Автомагистрали“, която е под шапката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Той е бил назначен в съвета на директорите по времето на служебния кабинет на Стефан Янев. Два месеца по-късно, при правителството на Кирил Петков, е бил отстранен, без да бъдат публично оповестени мотивите за това.

Самият Маркулиев е бил директор и на голяма фирма за строеж на пътища. В момента развива своя, която се занимава със строителство и проектиране на сгради. Спряган е и за поста директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), но така и не е бил назначен на поста.

Когато полицаи дошли на мястото на сблъсъка Маруклиев им казал, че карал колата си с не повече от 50 км/ч. Очевидци категорично отрекоха това твърдение. В подкрепа на думите им впоследствие се появи и видео от охранителна камера в района, която показва, че водачът е карал бясно, преди да се вреже в паркираните автомобили.

От СДВР потвърдиха, че Маркулиев е задържан. Той има и предишни регистрирани нарушения на пътя.