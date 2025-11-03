Мъж преби съпругата си, след като му отказала пари за наркотик

Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Сандански, с обвинителен акт предаде на съд Д.К., привлечен към наказателна отговорност за закана с убийство, причиняване на телесна повреда, неизпълнение на съдебна заповед.

Обвиняемият Д.К. около 15 години живеел във фактическо съжителство с М.Ч. През 2023 г. двамата сключили брак, като заедно с двете си деца живеели в Сандански. През последните години мъжът започнал да упражнява физическо насилие над съпругата. Тя подавала жалби в полицията, които впоследствие оттегляла, за да продължи да живее с него заради децата им, съобщават от държавното обвинение.

Вечерта на 15 март 2025 г. Д.К. поискал пари от М.Ч., за да си купи наркотик, но тя му отказала. Около 03,00 ч. я събудил и отново настоял за пари. Проявил агресия, като хванал жената за шията, заплашил я с убийство и я ударил в лицето. Напуснал жилището, след като жената се обадила на телефон за спешни случаи 112.

Върнал се около 06,00 ч. сутринта, изблъскал със сила входната врата и влязъл в жилището. Нанесъл побой на М.Ч., удряйки я с ръце в областта на лицето и тялото, причинявайки й телесни увреждания - отоци, рани, кръвонасядане, синини.

След пореден сигнал за извършено домашно насилие местопроизшествието било посетено от полицейските служители, които задържали Д.К.

Пострадалата подала в съда молба по Закона за защита от домашно насилие, а впоследствие и молба за развод. Мъжът бил отстранен от съвместно обитаваното жилище.

Въз основа на издадена заповед за защита той се задължавал да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо пострадалата, да я приближава и да осъществява контакт с нея под каквато и да е форма.

На 25 април обаче Д.К. не изпълнил съдебната заповед, като посетил местоработата на М.Ч. и поискал от нея да оттегли жалбата в полицията за упражненото физическо насилие над нея.

Предстои делото да продължи в съда.