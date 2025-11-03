Отшелникът от Пирин е освободен, отменят смъртния му акт

Мъжът, който бе открит да бивакува незаконно в Национален парк "Пирин", е отказал настаняване в социален дом, въпреки издаденото предписание от прокуратурата в Разлог. Информацията за случая потвърди ръководителят на районна прокуратура Благоевград, прокурор Елица Калпачка за БНР. Задействана е и процедура по отмяна на смъртния му акт.

Според данните мъжът, по непотвърдена информация от Русе, е открит миналия четвъртък вечерта в палатка в планината. Поради агресивно поведение е била потърсена помощ и от полицията в Банско, където е бил разпитан. От направените проверки е станало ясно, че преди години е обявен за изчезнал, а през 2012 г. е бил издаден смъртен акт. В момента тече процедура за обявяване на този акт за нищожен.

Разследващите продължават да установяват къде мъжът се е намирал през годините и как се е придвижвал без документ за самоличност. Има информация, че е пребивавал и в Гърция.

"Дадени са указания лицето да бъде настанено в социална институция, за да не се застрашават неговият живот и здраве, тъй като близките му не полагат грижи за него", заяви Калпачка. Въпреки това мъжът е отказал настаняване и е освободен.

До края на деня Национален парк "Пирин" ще предаде на органите на реда цялата преписка по случая.