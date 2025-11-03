Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС

Конституционният съд образува дело по искане на депутати от 51-вото Народно събрание, които оспорват приетите промени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“. С измененията се предвижда председателят на агенцията вече да се избира от парламента по предложение на Министерския съвет, вместо – както беше досега – да се назначава с указ от президента.

Президентът Румен Радев наложи вето върху законовите текстове, аргументирайки се, че те нарушават баланса между институциите. Въпреки това, мнозинството в Народното събрание отхвърли ветото и окончателно прие промените.

Делото в Конституционния съд е образувано след жалба, внесена от депутати, според които новите разпоредби противоречат на принципа за разделение на властите и отслабват ролята на президентската институция като балансьор в държавното управление.

„Законът е противоконституционен, защото нарушава установените механизми на контрол и взаимодействие между властите“, коментира пред БТА народният представител Петър Петров от „Възраждане“, който е сред вносителите на жалбата.

Под искането до Конституционния съд са се подписали общо 59 народни представители – освен от „Възраждане“, подкрепа са дали и трима депутати от „Продължаваме промяната“, 13 от „Алианс за права и свободи“, както и представители на парламентарната група на „Величие“.