Обвинение за мъж, посегнал на жена след лек пътен инцидент

Софийската районна прокуратура обвини и задържа за срок до 72 часа 56-годишен мъж, нанесъл средна телесна повреда на жена след леко пътнотранспорно произшествие, съобщиха от прокуратурата.

Според доказателствата на 31 октомври в 14:30 часа на бул. „България“ в София, обвиняемият е ударил шамар на жена, в резултат тя e паднала на земята. Вследствие на удара и падането тя е получила фрактура на черепа.

От прокуратурата отбелязaха, че деянието е извършено по хулигански подбуди, при незачитане на обществения ред на публично място и демонстрирайки явното си неуважение към човешката личност.

Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянния арест на обвиняемия.