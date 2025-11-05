На ГКПП-тата тeче акция срещу организираната престъпност с международно участие

Специализирана операция за борба с организираната престъпност с участието на представители на САЩ, Великобритания, Фронтекс, Европол и няколко европейски държави – Франция, Германия, Гърция, Австрия и Италия, се извършва на различни гранични пунктове и преходи, каза директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов на брифинг пред журналисти на Граничния контролнопропускателен пункт (ГКПП) Капитан Андреево.

Целта е проследяване и неутрализиране на незаконния трафик на хора, наркотични вещества и акцизни стоки през страната. По думите на гл. комисар Златанов операцията е в ход и не се предвижда официален край.

По мащабите си и по международното участие такава операция до момента не е провеждана, допълни той.

Според Златанов толкова структури от различни държави да се стиковат да работят заедно, да обменят информация и да работят срещу трансграничната престъпност - нелегално преминаване на мигранти, контрабанда на наркотици, на акцизни стоки, изисква много доверие, и е добър знак към нашата страна.

В перспектива резултатът от тази операция ще бъде намаляване на опитите за контрабанда и повече постъпления в хазната.