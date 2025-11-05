Окръжна прокуратура – София ръководи разследване за поискан подкуп от длъжностно лице в Държавен фонд „Земеделие“

Под ръководството на Окръжна прокуратура – София се води досъдебно производство, образувано за подкуп – престъпление по чл. 301, ал. 1, пр. 1 от НК.

В хода на разследването е установено, че на 24.10.2025 г. в село в община Костинброд длъжностно лице в Държавен фонд „Земеделие“ е поискало дар в размер на 1000 лева, който не му се следва, от земеделски производител, за да не извърши действие по служба.

Предстои привличането на лицето в качеството на обвиняем и задържането му за срок до 72 часа.

Информацията за разследването по делото бе предоставена на брифинг с участието на окръжния прокурор на гр. София Наталия Николова, старши комисар Тихомир Ценов - директор на ОД на МВР гр. София, и Ивайло Марков - началник сектор „Икономическа полиция“ на ОД на МВР гр. София.