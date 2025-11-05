5000 лв. гаранция за пияния шофьор, помел 6 автомобила

Съжалявал за случилото се

Софийският районен съд пусна срещу 5 хиляди лева гаранция бившия член на УС на държавното дружество “Автомагистрали” Филип Маркулиев, който в неделя се вряза в шест паркирани коли на столичния бул. “Витоша”. Маркулиев е обвинен за шофиране след употреба на алкохол и нанесени имуществени щети. Кръвната проба на 42-годишния мъж показа над 1,5 промила.

Както писа “Труд news”, 42-годишният Маркулиев е бил за 2 месеца в Съвета на директорите на държавната компания “Автомагистрали” в края на 2021 г. по времето на служебния кабинет на Стефан Янев. С мощния автомобил той е вдигнал много висока скорост по правата отсечка между кв. Иван Вазов и НДК, забил се в задницата на първия автомобил и двата автомобила, вкопчени един в друг събрал накуп другите коли. По чудо инцидентът се размина без пострадали.

Съдът прецени, че престъпленията, за които Маркулиев е обвинен, не са тежки. Концентрацията на алкохол не е толкова висока, посочи още съдебният състав и подчерта, че в случая задържаният не може да бъде смятан за обществено опасен.

Според прокуратурата той системно е нарушвал Закона за движение по пътищата. Бил е глобяван както за скорост, така и за шофиране след употреба на алкохол.

Самият Маркулиев заяви, че много съжалява за случилото се. „ Срамувам се, не е имало умисъл. Лошо стечение на обстоятелствата. Признавам вината си. Молбата ми е, тъй като имам фирма с действащи договори, да ми бъде наложена по-лека мярка за неотклонение, за да мога да работя”, каза той.