8 години затвор за пиян, ранил полицай с нож

Мъжът от Сатовча има и друг опит за убийство

Благоевградският окръжен съд призна за виновен 63-годишен мъж от село Сатовча и го наказа с 8 години затвор за опит за убийство на полицай.

Инцидентът е от 24 август 2024 г. в кръчма на площада в Сатовча. Местен жител срещнал местния младши полицейски инспектор Алил С. и му казал, че съселянинът им Никола Ш. за пореден път се е запил, вади нож и заплашва поситителите в заведението.

Полицаят отишъл и направил забележка на пияния. Никола Ш. отново извадил сгъваемия си нож, налетял срещу полицая и опитал да забие острието в гърдите му. Друг мъж от заведението успял да му хване ръката и така ножът само порязал Алил С. Двамата с човека, който се намесил и го спасил, успели да обезоръжат и съборят пияния, след което го оковали с белезници.

Никола Ш. вече е бил осъждан за опит за убийство и лежал в затвора до 2019 г. Той се признал за винове и делото приключило само за ден.