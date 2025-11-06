Застреляха куче в Русенско, докато стопанката го разхожда

Животното издъхнало на място, простреляно в сърцето

Стрелба по куче потресе жителите на русенското село Долно Абланово. Стопанката на животното, Даниела Куртева, едва успяла да спаси себе си и другото си куче по време на разходка, когато непознат мъж открил огън по домашните любимци.

„В неделя бяхме на разходка малко извън селото. Връщайки се по черен път, видях син джип, който спря на разстояние от нас. Помислих, че е някакъв земеделец и продължихме. След това чух изстрел – кучето ми падна на земята“, разказа Куртева пред „Здравей, България“.

Животното издъхнало на място, простреляно в сърцето. Даниела подчерта, че кучето никога не е било агресивно. След стрелбата мъжът се прицелил и във второто ѝ куче, но тя успяла да го спре, като тръгнала към него, крещейки, и той избягал.

Жената веднага сигнализирала полицията. Криминалисти извършили оглед на мястото, събрали доказателства и взели животното за аутопсия. Даниела настоява виновният да бъде открит възможно най-бързо.

„За мен това е убиец – някой ден може да стреля и по хора“, категорична е тя.

Според други местни жители, инцидентът не е изолиран. През август друга местна стопанка е подала жалба за простреляното ѝ куче, което успяло да оцелее. Жителите описват, че в селото има човек, който не се съобразява нито с ловните, нито с човешките норми, и стреля по всичко живо, което се движи или лети.