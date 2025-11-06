Разбиха престъпна група за трафик на мигранти към Сърбия(ВИДЕО)

полиция“ и СДВР. Акцията е проведена на територията на София-град и София-област под надзора на Софийската окръжна прокуратура.

Според разследващите, групата е действала около една година, като е осигурявала нелегален транспорт от района на Бургас до сръбската граница, с междинни спирки в София и околностите ѝ. Мигрантите – предимно мъже от Афганистан и Пакистан – са били превозвани по т.нар. „зелена“ граница срещу между 3000 и 5000 евро на човек. Плащането е ставало след успешно преминаване на маршрута, като парите са били превеждани от Турция.

„Групата е действала организирано, с ясна структура и разпределение на ролите – от координация и наемане на шофьори до логистика и наблюдение на маршрутите“, обясни на брифинг окръжният прокурор на София Наталия Николова. По думите ѝ, петимата привлечени като обвиняеми – една жена и четирима мъже на възраст между 21 и 33 години – са безработни, а четирима от тях вече имат присъди за подобни престъпления. Ръководителят на групата все още се издирва.

При акцията са претърсени 13 адреса, задържани са общо 13 лица, като срещу петима са повдигнати обвинения. Останалите са разпитани като свидетели. На място са иззети множество мобилни телефони, GPS устройства за проследяване, електронни носители и униформи, наподобяващи полицейски, с надписи „Полиция“ и „Миграция“.

„Дрехите са били поръчвани специално, за да наподобяват униформи и да улесняват придвижването на мигрантите по маршрута“, поясни директорът на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов. Той добави, че целта на операцията е била да се стигне до по-високите нива на организацията, а не само до „дребните риби“.

По време на акцията са задържани 56 мигранти, транспортирани от групата. „Информация за структурата постъпи още през юни 2024 г. Използвахме всички оперативни способи и установихме, че лицата са се сдружили с престъпна цел“, уточни директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата. Целта е да се идентифицира ръководителят и международните връзки на групата, която, по предварителни данни, е действала и с партньори от Турция и Сърбия.