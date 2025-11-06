Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 61-годишен мъж, представил чужд паспорт пред служители на ГКПП на Аерогара-София.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 3 ноември около 22:30 часа на Терминал 2 на летище "Васил Левски" София обвиняемият си послужил с чужд временен паспорт с цел да заблуди за самоличността си длъжностните лица.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 2 години, пробация или глоба от 100 до 300 лева.

Задържаният е многократно осъждан. Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.