Пияна французойка изхвърли кучето си от 6-ия етаж в Несебър - било болно

Пияна французойка хвърли домашния си любимец от шестия етаж на блок в Несебър.

От полицията в Бургас съобщиха, че на 5 ноември около 12:30 ч. в Районното управление в морския град е получено съобщение, че в двора на кооперация на ул. „Васил Левски“ е открит мъртъв йоркширски териер.

Полицейският екип установил, че стопанка на дребната порода куче е 39-годишна френска гражданка, живееща на адреса. Пред униформените тя се оправдала, че причината да хвърли кучето от балкона била, че то е тежко болно.

Французойката споделила и суицидни намерения, заради което веднага е била откарана в Центъра за психично здраве – Бургас за преглед и лечение. Оттам обаче отказали да я настанят.

Тестът ѝ за употреба на алкохол отчел 1,54 промила в кръвта.

Жената е задържана за срок до 24 часа. Тялото на кучето е иззето и откарано за съхранение в общинския приют за бездомни животни – Несебър.

Образувано е досъдебно производство.