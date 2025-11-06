Екстрадираме в Гърция българин, осъден за 7 телефонни измами

Лъжел за катастрофи с убити

Българин ще бъде екстрадиран в Гърция, за да излежи присъда от 3 г. затвор за телефонни измами.

Окръжният съд в Кюстендил допуска незабавно предаване на българския гражданин С. Х., с негово съгласие на компетентните власти на Република Гърция. За нашенеца имало издадена Европейска заповед за арест от 14 януари 2025 г. от прокурор при Апелативна прокуратура Солун за изпълнение на наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3 години.

С решение от 7 юни 2023 г. Тричленен първоинстанционен съд в град Яница С. Х. е осъден за продължавана престъпна дейност, осъществена в периода от 07.06.2019 г. до 11.06.2019 г. с общо 7 деяния, извършени в съучастие. Българинът е наказан заради обаждания към гръцки граждани и съобщаване на неверни данни, твърдейки, че децата им са претърпели катастрофа с автомобил и е убито дете, както и, че е необходима определена сума за оттегляне на обвинението към тях или за излизане от затвора.

Окръжният съд в Кюстендил реши да наложи мярка за неотклонение “задържане под стража” по отношение на българина, до фактическото му предаване на компетентните власти на Република Гърция.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.