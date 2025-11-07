От последните минути: Криминално проявен намушка млада жена в центъра на Благоевград

37-годишна жена е била нападната и намушкана многократно с нож от 33-годишен мъж в кафене в центъра на Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за кървавата атака, станала пред очите на десетки очевидци, е подаден около 10.54 часа днес, 7 ноември.

Заведението, в което младата жена е седяла със своя приятелка, се намира съвсем близо до централния благоевградски площад "Георги Измирлиев".

По първоначална информация нападателят се е приближил в гръб и започнал да нанася удари с нож по шията, ръцете и тялото на жената.

На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалата е транспортирана за оказване на медицинска помощ в ЦСМП-Благоевград.

33-годишният нападател е задържан за 24 часа по Закона за МВР. По информация на регионалния портал "Струма" той е криминално проявен и стар познайник на полицията и местните жители. Ножът, с който е намушкана жената, е открит в близост до заведението.

Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград. Районът е отцепен, разпитват се свидетелите.