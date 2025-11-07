Издирват момиче, изчезнало край резиденция Бояна

Близките на Стефани са притеснени - в себе си тя няма телефон, документи и челник

Момиче от София на име Стефани е изчезнало безследно вчера, 6 ноември, в района на резиденция Бояна.

Вестта разпространиха от Планинската спасителна служба. По молба на близките ѝ се умоляват гражданите, които са я видели, да се свържат с нейната майка.

"Стефани е последно видяна в 17:06 на 6.11.2025 близо до резиденция Бояна да се качва нагоре. Обича планината. Любими места включват хижа и връх “Камен дел”, Копитото, Боянски водопад и други. Възможно е да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки. Облечена е с бяло яке до коляното, кафяв анцуг и сиви туристически обувки. Има черна къса коса и е висока около 1,70. Няма в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник, за да вижда през нощта", съобщиха от Планинската служба.

Всеки, който има информация за Стефани, може да се свърже с родителите ѝ на телефон: 0884512230.