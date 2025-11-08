Георги Мирчев – Фрико остава в ареста за кървавото нападението в центъра на Благоевград

Още по темата: От последните минути: Криминално проявен намушка млада жена в центъра на Благоевград 07.11.2025 12:32

Окръжният съд в Благоевград остави в ареста Георги Мирчев-Фрико,който е обвинен в опит за умишлено убийство на 37-годишната Инна Илиева. Решението беше постановено от съдия В. Пандева, след като прокуратурата внесе искане за мярка „задържане под стража“. Делото за мярката се гледа при закрити врата.

Кървавото нападение което ужаси благоевградчани се разигра вчера малко преди 11:00 часа в подлеза на кафенето. Мирчев нападнал с нож в гръб своята бивша приятелка, докато тя пиела кафе. Нанесъл и множество порезни и прободни рани по шията, ръцете и тялото.

След атаката нападателят изхвърлил ножа в тревата и сам се предал на полицията. Веднага на помощ се притекли млада бременна жена и работниците от коледните къщички,които притискали раните и се опитвали да спрат кървенето.

Инна Илиева е настанена в МБАЛ – Благоевград, благодарение на хирурзите живее втори живот. Две операции се е наложило да бъдат извършени,за да бъде спасена. Жената е майка на две деца, има магазин в центъра на града. От няколко години живеела на семейни начала с Фрико, който е агресивен и криминално проявен. Тя се разделила с него, но той я преследвал озлобено. Накрая решил,че ще я убие.