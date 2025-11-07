Търсят собственика на танкер фантом, арестуван в Бургас

Украинецът Владимир: Бягахме към Турция, но променихме посоката

Двамата моряци на борда твърдят, че корабособственикът ще се появи



Корабът-фантом VIVA 962, който изправи на нокти Морска администрация, Гранична полиция и пристанището, продължава да е в Бургас. Морският съд е на първи район на рейда и от самото начало е арестуван поради липса на документи. Това съобщи за "Труд news" кап. Живко Петров, шеф на Морска администрация.

84-метровият танкер VIVA 962 се появи в Бургас изненадващо и само с двама души екипаж на борда. Те са украинци, които се представят за капитан и механик на кораба. До момента са на борда, имат храна и вода. На нашите власти са обяснили, че ден преди да се появят в българското пристанище, са тръгнали от Русия.

Корабът им няма документи, но украинците твърдят, че корабособственикът ще дойде и ще донесе изрядни бумаги. Кой е той — засега не се знае.

„Чакаме да се появи. Танкерът е без гориво и без товар. Вероятно не е работил от много време по предназначението си“, предполагат опитни моряци.

Преди да пристигне на рейда, корабът е стоял известно време край нос Емине. Районът там е известен като добро скривалище за кораби — не без документи, а удобно укритие, обикновено когато времето е лошо и има буря. Там е завет и морските съдове обикновено изчакват морето да се успокои.

84-метровият VIVA 962 е построен през 1993 г. за превоз на хранителни масла.

По думите на екипажа, танкерът идвал в Бургас за ремонт, но при проверка станало ясно, че никой не го очаква. Няма назначен корабен агент, а корабостроителницата не е уведомена.

Двамата украинци твърдели, че са извършили изключително рисковано плаване от руското пристанище Порт Кавказ до български води. Как са успели да управляват и поддържат в изправност 84-метров танкер с минимален екипаж, остава пълна загадка. На всичко отгоре единствените валидни документи, намерени на борда, били паспортите на двамата украинци.

По случая се води разследване, което ще хвърли светлина дали корабът-фантом не е замесен в контрабанда или трафик.

Единият от украинците разказвал пред журналисти, че бягали. Корабособственикът бил поляк, а регистрацията на кораба — в Панама. По думите му корабът е бил арестуван и задържан в Севастопол. След неуспешни опити да го освободят, накрая избягали. После били спирани от граничнополицейски кораб на Русия, след това от по-голям катер, но ги пуснали, защото им обяснили, че плават към Порт Кавказ. Там стояли известно време и тръгнали към Турция. Накрая решили да променят посоката и дошли в България.