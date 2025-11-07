Задържаха за 72 часа румънеца, причинил смъртта на шестима мигранти край Бургас

Окръжната прокуратура – Бургас задържа за 72 часа румънския гражданин, обвинен в умишлено причиняване на смъртта на шестима души, загинали при тежката катастрофа на бул. „Тодор Александров“ в Бургас.

Шестима мигранти загинаха след като колата им се преобърна на брега на езерото Вая

Разследването установява, че мъжът е управлявал автомобил, в който са се намирали девет души, подпомагани от него да пребивават и преминават незаконно през територията на страната. При опит да избегне полицейска проверка, той не се подчинил на звукови и светлинни сигнали от служители на „Гранична полиция“ – Бургас и продължил движението си с висока скорост. В резултат загубил контрол над автомобила, навлязъл в насрещното платно, ударил се в билборд и паднал в езерото „Вая“. Шестима от пътуващите са загинали.

На обвиняемия е повдигнато и второ обвинение – за противозаконно подпомагане на чужденци да пребивават и преминават през страната.

Окръжната прокуратура – Бургас ще внесе искане в съда за постоянна мярка „задържане под стража“.