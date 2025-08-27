Бой заради поставена скоба в центъра на София

До бой се стигна в центъра на София, между двама мъже и служители на Центъра за градска мобилност, заради поставена скоба на автомобил.

Случката се е разиграла този следобед на улица "Дунав" около 15 часа, съибщи БТВ.

На видеокадри се вижда как двамата мъже се опитват сами да премахнат скобата от колата. В следващия момент до тях спира автомобил на центъра за градска мобилност.

До побоя се стига след възникнал скандал, са уточнили от СДВР. На място са изпратени полицейски екипи, а четиримата мъже са откарани за преглед. Образувано е и досъдебно поризводство.